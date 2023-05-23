В бронзовом наряде и на шпильках: красивая Ева Лонгория приехала в Канны

Ева Лонгория прибыла в Канны, чтобы посетить кинофестиваль. Фотографы ее запечатлели возле гостиницы Martinez. Звезда была в хорошем настроении, она мило улыбалась им.

Актриса выглядела прекрасно. На ней был костюм бронзового оттенка, который состоял из рубашки с накладными карманами, верхние пуговицы которой она не застегнула, и юбки миди с разрезом.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Лук Ева дополнила бежевым ремешком с металлической фурнитурой и золотыми босоножками на шпильках.

Ева Лонгория распустила волосы, украсила уши золотыми серьгами, а руки – часами и кольцами, на лице у нее были солнцезащитные очки. Перламутровый маникюр завершил аутфит актрисы.

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