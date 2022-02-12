В брючном костюме и белых кедах: Кейт Бланшетт на красной дорожке премии "Гойя" в Испании

В брючном костюме и белых кедах: Кейт Бланшетт на красной дорожке премии "Гойя" в Испании

52-летняя кинозвезда посетила престижное мероприятие в Европе.

Австралийско-американская актриса Кейт Бланшетт посетила церемонию "Гойя" - национальную кинопремию Испании, которая состоялась во Дворце искусств в Валенсии.

Для мероприятия звезда фильмов "Властелин колец" и "Авиатор" выбрала наряд цвета пыльной розы, в котором сочетала жакет от Giorgio Armani и клетчатые брюки в клетку. Интересной частью образа стали не туфли на каблуке, а белые кеды.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Также свой красивый жакет знаменитость решила надеть на голое тело, а декольте украсила несколькими золотыми цепочками от Van Cleef & Arpels.

Кейт Бланшетт / Associated Press

Напомним, что недавно в брючном костюме и белых кедах также появилась на публике и первая леди Украины Елена Зеленская. В таком образе она приняла участие в четвертом Diia Summit.

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