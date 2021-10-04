В брючном костюме и босоножках на огромной платформе: 76-летняя Хелен Миррен вышла на подиум

В брючном костюме и босоножках на огромной платформе: 76-летняя Хелен Миррен вышла на подиум

76-летняя британская актриса приняла участие в показе Le Defile L'Oreal Paris в рамках Парижской недели моды.

Показ, который был посвящен борьбе с домогательствами и расширению прав и возможностей женщин по всему миру, проходил в монетном дворе, а участие в нем приняли не только профессиональные модели, но и другие знаменитости, среди которых были актрисы Хелен Миррен и Эмбер Херд.

Эмбер Херд / Associated Press

Миррен вышла на подиум в черном брючном костюме, который был расшит камнями и идеально сидел на фигуре англичанки. Она обула босоножки на очень высокой платформе, которые также были покрыты камнями, в ушах у звезды были большие серьги-висюльки с кругами, волосы собраны в пучок, а на лице был очень насыщенный макияж глаз.

Хелен Миррен / Getty Images

На фото с бекстэйджа Хелен была запечатлена с итальянской фехтовальщицей, паралимпийской чемпионкой Европы, мира, Олимпийских игр Беатрис Вио, которая также принимала участие в показе. 24-летней спортсменке и 76-летней актрисе как раз сделали макияжи, и они красовались перед зеркалом.

Беатрис Вио и Хелен Миррен готовятся за кулисами перед Le Defile L'Oreal Paris 2021 в рамках Недели моды в Париже / Getty Images

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