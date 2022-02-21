В брючном костюме и лодочках: Виктория Бекхэм на модном шоу в Лондоне

В брючном костюме и лодочках: Виктория Бекхэм на модном шоу в Лондоне

В Лондоне на днях стартовала Неделя моды. Сегодня одно из шоу посетил дизайнер Виктория Бекхэм.

Виктория была запечатлена вместе с моделью Джордан Данн в первом ряду на шоу Supriya Lele во время Лондонской недели моды. Одета Виктория была в черный жакет и брюки, а обута в белые остроносые туфли-лодочки на каблуках. Волосы дизайнер собрала в прическу, а на лице у нее был легкий макияж.

Джордан Данн и Виктория Бекхэм / Getty Images

31-летняя Джордан Данн, которая сидела рядом с Бекхэм была одета в светло-голубое и достаточно откровенное платье и обута в светлые босоножки с очень тонкими черными завязками вокруг щиколотки. Волосы модели были распущены, она также сделала макияж и светлый маникюр.

Виктория Бекхэм / Getty Images

Ранее Джордан уже появлялась на публике в двух других образах на двух других мероприятиях – вечеринке бренда Maximilian и показе Fashion East.

Джордан Данн / Getty Images

Джордан Данн / Getty Images

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