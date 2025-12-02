ТСН в социальных сетях

В брючном костюме и меховом пальто: Шерон Стоун сходила на фэшн-мероприятие

67-летняя Шерон Стоун посетила церемонию вручения премии Fashion Awards 2025 в Лондоне.

Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Associated Press

В Королевский Альберт-холл в британской столице актриса приехала в стильном теплом брючном костюме, под который надела белую рубашку, а сверху надела меховое пальто.

Шерон подобрала к образу туфли-лодочки в тон на каблуках, а под мышкой держала такую же сумку среднего размера. Актриса сделала макияж с акцентом на губы и нанесла яркие румяна на щеки, а из украшений надела серьги с камнями и украшение на шею тоже с камнями, и сделала укладку.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

На церемонии также присутствовало много других знаменитостей. Певица Рита Ора приехала в пикантном платье с декольте до пупка.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

А актриса Сиенна Миллер выйдя на дорожку объявила о своей третей беременности, надев прозрачное белое платье и показав живот.

