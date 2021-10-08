В брючном костюме и на шпильках: Вероника Дидусенко на пресс-конференции

В брючном костюме и на шпильках: Вероника Дидусенко на пресс-конференции

Украинская модель в стильном образе встретилась с журналистами.

Вероника Дидусенко провела пресс-конференцию о подаче иска на конкурс "Мисс Украина" в защиту прав матерей. Впервые за 70 лет существования "Мисс Мира" украинка бросила вызов устаревшим правилам конкурса.

Вероника Дидусенко/Пресс-служба

Основные требования в заявлении — признании противоправным дисквалификации Дидусенко и восстановление статуса "Мисс Украина".

Перед журналистами модель предстала в светло-бежевом шелковом костюме от украинского бренда Vorozhbyt & Zemskova, который состоял из свободного удлиненного жакета и широких брюк. Наряд она сочетала с лакированными туфлями на шпильках.

Вероника Дидусенко/Пресс-служба

Вероника собрала волосы в хвост и дополнила аутфит нежным макияжем с акцентом на глазах. Шею она украсила деликатной цепочкой.

Вероника Дидусенко/Пресс-служба

"Неужели в 21-м веке материнство может быть препятствием для личного и профессионального роста в любой сфере: науке, политике, бизнесе, шоу-бизнесе?! Я была потрясена, когда в четырех ведущих конкурсах красоты я столкнулась с шокирующим примером дискриминационных ограничений, которые соответствуют взглядам на роль женщины в обществе середине прошлого века. Представьте себе, к участию в конкурсах красоты до сих пор не допускаются юные матери, девушки, которые потеряли своих детей, жертвы изнасилований, которые все-таки решили родить ребенка, женщины, состоящих в браке и вдовы. Следует отметить, что не везде на нашей планете браки являются добровольными.

Вероника Дидусенко/Пресс-служба

Мой иск не о короне конкурса красоты, а о правах матерей! Мой иск создаст прецедент для национальных конкурсов красоты других стран, которые будут отправлять своих участников на получение статуса "Мисс мира!" — рассказала Вероника на конференции.

Поддержать модель пришли украинская танцовщица, победительница шоу "Танцы со звездами" и мать двоих детей — Илона Гвоздева, а также известная возрастная модель, мама и бабушка — Наталья Кара.

Илона Гвоздева, Вероника Дидусенко, Наталья Кара/Пресс-служба

"Я считаю, что участвовать в конкурсах красоты имеет женщина без ограничений по таким устаревшими правилами и скажу глобально и громко — каждая женщина имеет право на красоту. Есть смысл изменить правила конкурса для того, чтобы большинство женщин имели такую возможность и не было дискриминации. Я с удовольствием поддерживаю проект #RightToBeAMother. Каждая женщина, и я в том числе, успешные молодые мамы! И женщины сами должны выбирать, хотят ли они быть на конкурсе красоты и бороться за честь нашей страны" — отметила Илона.

Дидусенко отметила, что на официальных сайтах мировых конкурсов красоты Miss World, Miss Earth, Miss International и Miss Universe не указано, что участница конкурса не должна иметь ребенка, быть замужем на момент участия в конкурсе.

Вероника является основательницей проекту #RightToBeAMother, цель которого — защитить права женщин и дать возможность самим выбирать, независимо от наличия у них детей, добиться не иметь дискриминационных ограничений относительно способности участвовать в конкурсах красоты как мировых, так и в Украине.

Вероника Дидусенко/Пресс-служба

Напомним, что в 2018 году Вероника стала "Мисс Украина" и дальше должна была представлять Украину на "Мисс мира", но последовательно была дисквалифицирована как мать-одиночка, что является дискриминацией и нарушением прав женщины.

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