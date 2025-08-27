ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
109
1 мин

В брючном костюме и очках от солнца: Кейт Бланшетт запечатлели папарацци в Венеции

Австралийская актриса прибыла в Италию на ежегодный кинофестиваль.

Ольга Кузьменко
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Сегодня в Венеции стартует 82-й кинофестиваль и знаменитости уже съезжаются в Италию, чтобы блистать на церемонии открытия на красной дорожке.

56-летняя Бланшетт была запечатлена папарацци на катере. Звезда была одета в молочно-белую блузку и брючный костюм в тон, волосы собрала в хвост и надела большие черные солнцезащитные очки.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Бланшетт была практически без украшений, лишь два золотых кольца сверкали у нее на пальце. Актриса махала папарацци рукой.

Также на кинофестиваль уже прибыла Джулия Робертс. Ее заметили фотографы на пирсе, она была в шортах черного цвета, черном топе и большой черной сумкой Celine в руках из коллекции весна-лето 2026. Образ она также дополнила сникерсами от Superga, солнцезащитными очками, несколькими украшениями и укладкой с локонами.

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс / © Getty Images

109
