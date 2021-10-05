В брючном костюме и с колье: Эмили Ратажковски сходила на вечеринку

В брючном костюме и с колье: Эмили Ратажковски сходила на вечеринку

Все лето модель Эмили Ратажковски посвятила только ребенку, которого родила в марте. Но осенью звезда стала чаще появляться в светском обществе.

30-летняя Эмили Ратажковски вчера посетила коктейльную вечеринку Coin Geek в Gustavino's в Нью-Йорке. На пати знаменитость приехала в сером брючном костюме, который состоял из удлиненного жакета и широких штанов, под который подобрала черные вьетнамки на невысоких каблуках.

У молодой мамы был скромный почти бесцветный маникюр, макияж в нюдовых оттенках, а длинные волосы она распустила. Стильный лук Эмили дополнила широким золотым колье на шее.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Напомним, недавно модель посещала Неделю моды в Милане, где появилась перед камерами папарацци в образе, который напоминал нам дорожный знак. Получилось забавно. Кстати, тогда звезда тоже была в брючном костюме.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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