В брючном костюме и с мини-сумкой: Ева Лонгория посетила модный показ во Франции

Ева Лонгория посетила показ Jacquemus, который вчера прошел в Версальском замке, в Версале, во Франции.

48-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" выглядела великолепно в объемном белом брючном костюме из льна, состоявшем из удлиненного блейзера и очень широких брюк от Jacquemus.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Свой образ Ева дополнила мини-сумкой от этого же бренда. Волосы собрала в небрежный пучок, сделала легкий макияж на лице и надела в одно ухо серьгу-гвоздик с бриллиантом, а в другое – серьгу в виде кольца.

На дорожке Лонгория позировала со своей подругой Викторией Бекхэм, приехавшей посмотреть шоу вместе с мужем Дэвидом. Фотографам в этот день удалось сделать редкие кадры с улыбающейся Викторией Бекхэм. Запечатлели и то, как Дэвид положил свою руку на ягодицы жене.

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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