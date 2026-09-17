В брючном костюме и с полосатым пальто на плечах: улыбающуюся Селин Дион запечатлели в Париже

Селин Дион / © Getty Images

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Селин Дион снова попала под прицел парижских папарацци. Певицу сфотографировали, когда она выходила из своего отеля во французской столице. Дион была в хорошем настроении: увидев фотографов, она широко улыбнулась и показала им большой палец.

На этот раз звезда выбрала элегантный образ с элементами мужского стиля. На ней был черный двубортный жакет и широкие черные брюки. Сверху Селин накинула на плечи длинное серое пальто в полоску прямого кроя.

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Селин Дион / © Getty Images

Обута артистка была в черные туфли с заостренными носками на каблуках. В руке она держала небольшой черный клатч. На лицо звезда надела большие черные солнцезащитные очки, уши украсила массивными серебристыми серьгами, а на руке было серебряное кольцо. Волосы Дион собрала в сдержанный низкий пучок.

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Напомним, Селин Дион поразила всех своим элегантным аутфитом с оригинальными брюками.

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