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- Шоу-бизнес
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В брючном костюме и с полосатым пальто на плечах: улыбающуюся Селин Дион запечатлели в Париже
58-летняя канадская певица продемонстрировала стильный многослойный лук.
Селин Дион снова попала под прицел парижских папарацци. Певицу сфотографировали, когда она выходила из своего отеля во французской столице. Дион была в хорошем настроении: увидев фотографов, она широко улыбнулась и показала им большой палец.
На этот раз звезда выбрала элегантный образ с элементами мужского стиля. На ней был черный двубортный жакет и широкие черные брюки. Сверху Селин накинула на плечи длинное серое пальто в полоску прямого кроя.
Обута артистка была в черные туфли с заостренными носками на каблуках. В руке она держала небольшой черный клатч. На лицо звезда надела большие черные солнцезащитные очки, уши украсила массивными серебристыми серьгами, а на руке было серебряное кольцо. Волосы Дион собрала в сдержанный низкий пучок.
Напомним, Селин Дион поразила всех своим элегантным аутфитом с оригинальными брюками.