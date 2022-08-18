В брючном костюме и с сумкой Birkin: Хайди Клум сфотографировали возле отеля

Хайди Клум теперь каждый день попадает под прицелы папарацци, когда приезжает на съемки America's Got Talent.

49-летняя Клум сменила роскошное изумрудное платье от Dolce & Gabbana на розовый брючный костюм и в новом образе появилась на публике.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В этот раз Хайди надела костюм, состоящий из удлиненного блейзера и брюк клеш, и топ с круглым вырезом. Аутфит звезда дополнила розовой сумкой Birkin, розовыми босоножками на шпильках и светлыми солнцезащитными очками. Она эффектно уложила волосы и сделала нюдовый маникюр. Клум сфотографировали по пути из автомобиля в отель.

О своей работе над шоу America's Got Talent Клум рассказала во время интервью Fox News Digital.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

"Я хочу повеселиться, я хочу, чтобы меня развлекали, я хочу, чтобы меня потрясло, но я хочу хорошо провести время. Я хочу хорошего настроения от людей", - заявила звезда.

Также на шоу среди судей есть ее коллега София Вергара, которая также часто попадает в объективы фотографов и позирует вместе с Клум на красной дорожке.

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