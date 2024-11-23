В брючном костюме и шоколадной блузке: звезда фильма "Гладиатор" Конни Нильсен в стильном луке пришла на шоу

Фотографы запечатлели Конни Нильсен перед ее участием в теле-шоу CBS Mornings в Нью-Йорке. В эфире актриса рассказала о съемках во второй части фильма "Гладиатор", в котором она сыграла роль Луццилы.

Конни была одета в темно-синий костюм, состоявший из удлиненного двубортного жакета с платком-паше в кармане и широких штанов. На ней также была блузка и шарф шоколадного цвета. Обувь актриса замшевые коричневые остроносые туфли.

Конни Нильсен / Фото: Getty Images

Нильсен сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, надела черепаховые очки с голубым стеклом и завершила аутфит золотистыми серьгами.

О фильме:

Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

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