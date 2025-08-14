В брючном костюме и со стильной прической: Шерон Стоун сходила на концерт в Нью-Йорке

Шерон Стоун / © Getty Images

Звезду запечатлели, когда она выходила из концерта «Watch What Happens Live with Andy Cohen» на площади Хадсон-сквер в Нью-Йорке.

Одета Шерон Стоун была в стильный брючный костюм, обута в лаковые ботинки без каблуков, а у нее на шее сверкало колье с крупными камнями, похожими на бриллианты. Также образ Стоун дополняли миниатюрные золотые серьги, стильная прическа и макияж глаз, который она сделала розовыми тенями, а также помада на губах.

Шерон Стоун / © Getty Images

Напомним, недавно Стоун посещала премьеру фильма «Никто 2» в Лос-Анджелесе, в котором сыграла одну из ролей. Там она появилась перед камерами фотографов в макси-платье и с тремя приемными взрослыми сыновьями.

