- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
В брючном костюме и со стильной прической: Шерон Стоун сходила на концерт в Нью-Йорке
67-летняя актриса Шерон Стоун сходила на концерт и попала под прицел папарацци.
Звезду запечатлели, когда она выходила из концерта «Watch What Happens Live with Andy Cohen» на площади Хадсон-сквер в Нью-Йорке.
Одета Шерон Стоун была в стильный брючный костюм, обута в лаковые ботинки без каблуков, а у нее на шее сверкало колье с крупными камнями, похожими на бриллианты. Также образ Стоун дополняли миниатюрные золотые серьги, стильная прическа и макияж глаз, который она сделала розовыми тенями, а также помада на губах.
Напомним, недавно Стоун посещала премьеру фильма «Никто 2» в Лос-Анджелесе, в котором сыграла одну из ролей. Там она появилась перед камерами фотографов в макси-платье и с тремя приемными взрослыми сыновьями.