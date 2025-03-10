В брючном костюме и топе с пайетками: Кейт Бланшетт в объективе папарацци

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Кейт Бланшетт. Она пришла на съемки в телевизионную студию ABC.

Актриса выглядела стильно. На ней был черный костюм, состоявший из прямых брюк со стрелками и жакета с черным тканевым поясом. Его звезда скомбинировала с топом с надписью, полностью расшитым пайетками – черными и серебряными.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Аутфит Бланшетт дополнила черными кожаными туфлями на шпильках. У нее была аккуратная укладка, легкий макияж с глянцевым блеском на губах и лаконичные золотые серьги в ушах.

Напомним, Кейт Бланшетт на церемонию награждения премии "Золотой глобус" пришла в старом длинном золотом платье от Louis Vuitton.

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