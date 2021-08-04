В брючном костюме Jean Paul Gaultier и очках Valentino: новый образ Леди Гаги в Нью-Йорке

Певица продемонстрировала новый роскошный наряд от культового модельера.

Леди Гага не перестает нас удивлять нарядами в Нью-Йорке, куда приехала для работы над своим грядущим альбомом под названием Love for Sale. Этот альбом будет ее второй совместной работой с эстрадно-джазовым артистом - 95-летним Тони Беннеттом. Он выйдет 1 октября 2021 года на лейблах Columbia и Interscope Records и будет состоять из десяти кавер-версий песен композитора Коула Портера, которому пластинка является данью уважения. Именно Портер - автор песни Love for Sale, и в разное время ее исполняло множество артистов, среди которых был и Тони Беннетт.

2 августа красивую Леди Гагу сфотографировали, когда она вышла с отеля Inter Continental Barclay и направилась на генеральную репетицию на Radio City Music Hall, где 3 августа состоялся ее совместный концерт с Беннеттом. Для своего выхода певицы выбрала элегантный полосатый брючный костюм от Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 1997 Haute Couture. Наряд состоял из двубортного жакета и брюк-палаццо.

Леди Гага / Getty Images

Костюм Гага дополнила маленькой белой сумкой с короткой ручкой от бренда Savette New York, серьгами из стерлингового серебра от AGMESNYC, туфлями на высоком каблуке и платформе, а также стильными очками Valentino, в которых, кстати, не так давно появлялась и Джессика Честейн. Волосы Гага собрала в прическу "улей", с которой в последнее время часто появляется.

Стоит отметить, что на протяжении все работы над альбомом певица искусно пиарила его с помощью моды. Ради этого релиза она сменила имидж и регулярно появлялась на публике в ретро-образах, а на ее брендовых сумках часто было написано название альбома.

Леди Гага / Getty Images

Леди Гага / Getty Images

Леди Гага / Getty Images

Кстати, на своей странице в Instagram Леди Гага уже показала обложку альбома.

"В день, когда мы выпустили Cheek To Cheek в 2014 году, Tony Bennett позвонил мне и спросил, не хочу ли я записать с ним еще один альбом, на этот раз посвященный песням Коула Портера. Для меня всегда большая честь петь с моим другом Тони, поэтому, конечно, я приняла приглашение. Сегодня я так рада объявить, что наш новый альбом Love For Sale выйдет 1 октября", - написала Леди Гага.

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