В брючном костюме мятного цвета: элегантная Кейт Бланшетт посетила очередную церемонию в Калифорнии

Наряд был ярки и довольно в необычном дизайне.
У актрисы Кейт Бланшетт очень насыщенная неделя, поскольку она успела побывать уже на нескольких мероприятиях. 8 марта оскароносная звезда стала гостей ежегодного гала-концерта Time "Женщина года" в Лос-Анджелесе, а на следующий день вышла на красную дорожку церемонии Green Carpet Fashion Awards.
Для этого мероприятия она отдала предпочтение интересному брючному костюму от бренда Valentino.
Наряд состоял из жакета мятного оттенка с черными лацканами, а также брюк классического фасона, которые украшал большой розовый бант. Также актриса надела рубашку в цвет и черный галстук. Завершали образ черный туфли-лодочки и элегантная укладка с легкими волнами.
Напомним, что также Кейт в этом году номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая актриса" за роль в картине "Тар". Ранее она эту награду уже получала дважды. Церемония награждения Американской академии состоится 12 марта, поэтому с нетерпением ждем, какой наряд она выберет для красной дорожки.
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