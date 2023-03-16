В брючном костюме пастельного цвета: Памела Андерсон открыла показ Hugo Boss

Все внимание публике на этом модном шоу было приковано только к ней.
Актриса и фотомодель Памела Андерсон решила после нескольких лет жизни в тишине и спокойствии вернутся в мир-шоу бизнеса и моды. Звезда "Спасателей Малибу" приняла участие в показе бренда Hugo Boss весна-лето 2023, который прошел 15 марта в Майами.
Памела открывала показ и вышла на подиум в стильным брючном костюме пастельного оттенка инемного оверсайз фасона.
У жакета была лишь одна пуговица, а брюки украшали стрелки. Также актриса надела под костюм трикотажную кофту и рубашку.
Волосы Памеле собрали в высокую и немного небрежную прическу, которая придавала образу непринужденности, а на лице у нее был лаконичный макияж с ее фирменными тонкими бровями-дугами, которые стали ее визитной картой.
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