В брючном костюме с разрезами: Алина Байкова прогулялась по Парижу в наряде от Андре Тана

Украинка традиционно вышла на улицу с желто-синей лентой на груди.
Украинская модель Алина Байкова после грандиозного дефиле на Неделе моды в Париже, где она появилась в белом платье с разрезами, вновь блистала на улице в наряде от дизайнера Андре Тана. Снимком звезда поделилась в Instagram Stories.
Алина вышла на небольшую прогулку по городу и на ней был наряд в ярко-зеленом цвете - брючный льняной костюм с жакетом и штанами с разрезами спереду.
Дополнила она этот аутфит небольшой сумкой Hermès Birkin бежевого цвета, а также любимыми солнцезащитными очками и украшениями. Под костюм Алина надела черное бюстье.
На груди у звезды традиционно была лента с флагом Украины, а на сумку она наклеила наклейку с надписью russia is a terrorist state.
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