В брюках галифе и топе с пайетками: Джиджи Хадид сходила на интервью и рассказала о материнстве

В брюках галифе и топе с пайетками: Джиджи Хадид сходила на интервью и рассказала о материнстве

26-летняя супермодель выбрала полностью черный аутфит.

После рождения дочери супермодель Джиджи Хадид не появлялась на мероприятиях, а последний показ, в котором она приняла участие, был для бренда Versace. Часто звезду видят только на прогулках с коляской в Нью-Йорке, однако на днях папарацци сделали фото Джиджи, когда она возвращалась с рабочей съемки.

Джиджи Хадид / Getty Images

Девушка была одета в черные атласные брюки-галифе, топ на одно плечо, полностью расшитый пайетками, и черные сапоги на высоком каблуке. Этот образ она выбрала для интервью с журналистами, ведь стала лицом новой парфюмерной кампании Ralph Lauren.

В интервью модель также спросили, что же является для нее главным в материнстве.

"Я бы сказала, что главное — это самые простые вещи. Видеть, как она узнает что-то новое каждый день, даже если это, например, простые действия: взять чашку или положить мяч в лунку. Ты просто думаешь, что это лучшее, самое гениальное", - сказала Джиджи.

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