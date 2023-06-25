В брюках хаки и с красными губами: Кристина Агилера попала под прицел папарацци

42-летняя артистка вышла в поклонникам накануне своего долгожданного концерта Pride в воскресенье вечером в Бруклине.

Кристину Агилеру запечатлели фотографы в Трайбеке. Знаменитость была одета в черную футболку с надписью "Just Be Jealous", вышитой стразами и камуфляжные брюки. В руках держала красную сумку, а также дополнила свой образ черными солнцезащитными очками, большими круглыми серьгами и несколькими цепочками на шее. Волосы у нее были собраны в конский хвост, а на губах была красная помада.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Напомним, на днях также Агилеру сфотографировали в дерзком наряде и с мини-сумкой на улицах Нью-Йорка. Тогда Кристина направлялась на репетицию своего концерта, который состоится сегодня.

Читайте также: