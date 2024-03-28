В брюках и черной блузе с бантом: звезда "Короны" на премьере нового фильма

Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а посетила актриса его с коллегой по фильму.
Британская актриса Оливия Колман, сыгравшая в сериале "Корона" королеву Елизавету II, появилась на новой премьере. Звезда презентовала фильм "Злобные маленькие письма", в котором сыграла главную роль.
На презентации, которая состоялась в Нью-Йорке, Колман позировала вместе с коллегой по картине - актрисой Джесси Бакли. Женщины обнимались и улыбались друг другу перед камерами.
На этой фотосесси Оливия надела широкие брюки оттенка пыльной розы, которые сочетала с черной классической шифоновой блузой с бантом на шее. Волосы актриса уложила в гладкую прическу и сделала нюдовый макияж.
34-летняя Джесси Бакли отдала предпочтение бренду Erdem, надев серый костюм из коллекции Pre Fall 2024, который состоял из широких брюк и удлиненного жакета на запах. Костюм она сочетала с черным топом, золотыми серьгами и красной помадой на губах.
Фильм, в котором снялись женщины, расскажет необычную историю, которая по сюжету происходит в 1920-х годах в приморском городке. Однажды жители начинают получать непристойные письма от анонимного отправителя. Подозрение падает на вспыльчивую Роуз Гудинг (Джесси Бакли), которой грозит лишение свободы. Выяснить правду и установить подлинного автора возмутительных писем решает группа неравнодушных женщин.
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