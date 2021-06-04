В брюках-карго и на шпильках: Ким Кардашьян в стильном луке продемонстрировала пышную пятую точку

Звезда реалити любит хвастаться обновками и своими сексуальными формами.

Ким Кардашьян в своей гардеробной устроила фотосессию в новом стильном луке. Инфлюенсер скомбинировала светло-бежевые брюки-карго с коричневым вязанным укороченным свитером. Образ она дополнила светлыми ботильонами на шпильке.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Сначала звезда реалити продемонстрировала, как в этом наряде выглядит ее пышная пятая точка.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Затем Ким похвасталась плоским животом.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Волосы Кардашьян накрутила в легкие локоны и сделала макияж в нюдово-медных оттенках.

В этом аутфите красотка отправилась на прогулку.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Недавно Кардашьян похвастлась пышными формами в черном купальнике. Таким образом она поблагодарила своих подписчиков за поддержку, количество которых у нее достигло 225 миллионов.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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