В брюках-карго и на шпильках: Ким Кардашьян в стильном луке продемонстрировала пышную пятую точку

Звезда реалити любит хвастаться обновками и своими сексуальными формами.
Ким Кардашьян в своей гардеробной устроила фотосессию в новом стильном луке. Инфлюенсер скомбинировала светло-бежевые брюки-карго с коричневым вязанным укороченным свитером. Образ она дополнила светлыми ботильонами на шпильке.
Сначала звезда реалити продемонстрировала, как в этом наряде выглядит ее пышная пятая точка.
Затем Ким похвасталась плоским животом.
Волосы Кардашьян накрутила в легкие локоны и сделала макияж в нюдово-медных оттенках.
В этом аутфите красотка отправилась на прогулку.
Недавно Кардашьян похвастлась пышными формами в черном купальнике. Таким образом она поблагодарила своих подписчиков за поддержку, количество которых у нее достигло 225 миллионов.
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