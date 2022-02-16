В брюках-карго и плаще: Ирина Шейк сходила на модный показ

В брюках-карго и плаще: Ирина Шейк сходила на модный показ

36-летняя модель Ирина Шейк вместе с коллегами посетила модное шоу Michael Kors в Нью-Йорке.

Ирину сфотографировали папарацци, когда звезда направлялась на показ в рамках NYFW во вторник, 15 февраля. Шейк была одета в темно-зеленые широкие брюки-карго, трикотажную кофту в рубчик, длинный плащ цвета мокрый асфальт, и обута в резиновые сапоги.

В руках модель несла стакан с кофе, волосы ее были собраны в пучок, Ирина слушала музыку в наушниках и была в черных солнцезащитных очках. Также на шее у модели была тонкая золотая подвеска.

Ирина Шейк / Getty Images

На показ Michael Kors также приехали модели Эмили Ратажковски и Джиджи Хадид, а также актриса Блейк Лайвли.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Читайте также: