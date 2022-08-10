В брюках-карго и уличном халате: Надя Дорофеева в стильном образе от украинского бренда прогулялась по Киеву

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram видео, в котором продемонстрировала стильный образ от украинского бренда the СOAT.

Артистка прогулялась по Подолу в топе, светлых брюках-карго, уличном халате с принтом и белых кроссовках. Волосы она распустила и сделала нежный макияж.

"Киев - это дома", — подписала видео Надя.

Еще певица выложила фотографию, на которой она пьет то ли кофе, то ли чай на террасе заведения. Одета она в молочный свитер оверсайз, из-под которого выглядывают элегантные рукава-манжеты с мелкой бахромой. Шею Дорофеева украсила широкой цепочкой с золотым кулоном.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, в прошлый раз Надя поделилась лайфхаком изучения украинского языка.

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