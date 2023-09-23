В брюках-клеш и фартуке с вышивкой: Илона Гвоздева продемонстрировала эффектный образ на благотворительном бранче

Илона Гвоздева продемонстрировала эффектный образ на своем 15-м благотворительном бранче Ukraine Women Unity в ресторане FRANCO в Козине.

Илона Гвоздева/Фото Владимир Коваленко

На мероприятии она появилась в светлом костюме от украинского бренда 25 Union, состоявшего из брюк-клеш и традиционного фартука с символическим орнаментом, бахромой и поясом.

Илона Гвоздева/Фото Владимир Коваленко

Наряд Гвоздева дополнили белыми босоножками на каблуках. Она сделала красивую укладку, нежный макияж, уши украсила элегантными серьгами, шею – кулоном на золотой цепочке, а руку – браслетом Louis Vuitton.

Илона Гвоздева/Фото Владимир Коваленко

На первом осеннем бранче закрыли сбор на сумму 51 700 грн, направленную на оплату года обучения Дарии из Винничины, которая мечтает стать журналисткой. Девушка из многодетной семьи, которую воспитывает мать-одиночка, из-за болезни потерявшей трудоспособность. Собранной суммы хватило на помощь еще одному студенту, будущему журналисту – Захару Зиненко.

Ивент Илона Гвоздева провела вместе с телеведущим, актером и волонтером Иваном Городецким.

Илона Гвоздева и Иван Городецкий/Фото Владимир Коваленко

Музыкальными подарками собравшихся порадовали певицы Диана Глостер, Маша Данилова, а также неосоул группа Adam.

Диана Глостер/Фото Владимир Коваленко

Маша Данилова/Фото Владимир Коваленко

Группа Adam/Фото Владимир Коваленко

А тренер и мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике Наталья Татаринцева очаровала красивым танцем на пилоне.

Наталья Татаринцева/Фото Владимир Коваленко

А компетентные эксперты выступили с актуальными и интересными темами, по которым подискутировали с гостями ивента.

Юлия Приймак и Анна Малиновская/Фото Владимир Коваленко

Алена Ерхова и Алексей Донцов/Фото Владимир Коваленко

Вячеслав Лысенко/Фото Владимир Коваленко

Автор и продюсер медийного канала "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич рассказал о медиа, политике социальных сетей и почему очень важно показывать и говорить миру о войне в Украине.

Анатолий Анатолич/Фото Владимир Коваленко

Актриса Яна Смоленцева поделилась интересными историями о своей профессии и проектах во время войны. В частности, она рассказала, как работа и съемка влияют на ее детей и отношения с мужем.

Яна Смоленцева/Фото Владимир Коваленко

Главная редактор Viva и продюсер социальных проектов Иванна Слабошпицкая в традиционной рубрике взяла интервью у Натальи Татаринцевой. Во время разговора Наталья рассказала о своей работе, проблеме социализации детейпрофессиональных спортсменов и об отношениях с мужем Евгением Котом.

Иванна Слабошпицкая/Фото Владимир Коваленко

Евгений Кот и Наталья Татаринцева/Фото Владимир Коваленко

Заведение подарило основательницам сообщества и команде организаторов 15-килограммовый торт, которым угостили гостей ивента.

Торт от заведения/Фото Владимир Коваленко

Анатолий Анатолич, Иванна Слабошпицкая, Юлия Приймак, Юла/Фото Владимир Коваленко

Илона Гвоздева, Валентина Хамайко, Юлия Приймак, Анна Малиновская/Фото Владимир Коваленко

Валентина Хамайко и Илона Гвоздева/Фото Владимир Коваленко

Елена Бринза, Илона Гвоздева, Лала Цукерман/Фото Владимир Коваленко

Анастасия Цимбалару, Маша Данилова и Илона Гвоздева/Фото Владимир Коваленко

Илона Гвоздева и Марина Кинах/Фото Владимир Коваленко

Гости и спикеры бранча/Фото Владимир Коваленко

Илона Гвоздева и гости бранча/Фото Владимир Коваленко

Напомним, инициатива Ukraine Women Unity (UWU) Илоны Гвоздевой существует уже год. За это время сообщество собрало немало средств на нужды ВСУ, онкобольных, детей с инвалидностью, пожилых людей, пострадавших от ракетных обстрелов.

Читайте также: