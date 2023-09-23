В брюках-клеш и фартуке с вышивкой: Илона Гвоздева продемонстрировала эффектный образ на благотворительном бранче

Хореограф надела стильный наряд от украинского бренда.
Илона Гвоздева продемонстрировала эффектный образ на своем 15-м благотворительном бранче Ukraine Women Unity в ресторане FRANCO в Козине.
На мероприятии она появилась в светлом костюме от украинского бренда 25 Union, состоявшего из брюк-клеш и традиционного фартука с символическим орнаментом, бахромой и поясом.
Наряд Гвоздева дополнили белыми босоножками на каблуках. Она сделала красивую укладку, нежный макияж, уши украсила элегантными серьгами, шею – кулоном на золотой цепочке, а руку – браслетом Louis Vuitton.
На первом осеннем бранче закрыли сбор на сумму 51 700 грн, направленную на оплату года обучения Дарии из Винничины, которая мечтает стать журналисткой. Девушка из многодетной семьи, которую воспитывает мать-одиночка, из-за болезни потерявшей трудоспособность. Собранной суммы хватило на помощь еще одному студенту, будущему журналисту – Захару Зиненко.
Ивент Илона Гвоздева провела вместе с телеведущим, актером и волонтером Иваном Городецким.
Музыкальными подарками собравшихся порадовали певицы Диана Глостер, Маша Данилова, а также неосоул группа Adam.
А тренер и мастер спорта по художественной и эстетической гимнастике Наталья Татаринцева очаровала красивым танцем на пилоне.
А компетентные эксперты выступили с актуальными и интересными темами, по которым подискутировали с гостями ивента.
Автор и продюсер медийного канала "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич рассказал о медиа, политике социальных сетей и почему очень важно показывать и говорить миру о войне в Украине.
Актриса Яна Смоленцева поделилась интересными историями о своей профессии и проектах во время войны. В частности, она рассказала, как работа и съемка влияют на ее детей и отношения с мужем.
Главная редактор Viva и продюсер социальных проектов Иванна Слабошпицкая в традиционной рубрике взяла интервью у Натальи Татаринцевой. Во время разговора Наталья рассказала о своей работе, проблеме социализации детейпрофессиональных спортсменов и об отношениях с мужем Евгением Котом.
Заведение подарило основательницам сообщества и команде организаторов 15-килограммовый торт, которым угостили гостей ивента.
Напомним, инициатива Ukraine Women Unity (UWU) Илоны Гвоздевой существует уже год. За это время сообщество собрало немало средств на нужды ВСУ, онкобольных, детей с инвалидностью, пожилых людей, пострадавших от ракетных обстрелов.
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