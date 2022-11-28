Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В брюках клеш и красном пальто: стильная королева Летиция посетила саммит в Мадриде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
2536
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В брюках клеш и красном пальто: стильная королева Летиция посетила саммит в Мадриде

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Она, как всегда, выглядела потрясающе.

Королева Испании Летиция посетила 10-й саммит женщин-юристов, который проходил во дворце Сибелес в Мадриде.

На этом мероприятии Ее Величество появилась в довольно строгом деловом образе, но, как она любит, немного разбавила наряд интересными деталями.

Так, на 50-летней Летиции были серые клетчатые брюки клеш, кожаная кофта с рукавами три четверти и декором в виде заклепок-пирамид. Дополняли ее наряд черные туфли с бантиками от Magrit, в которых мы ее не так давно уже видели, а также довольно легкий макияж.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

На плечи королева накинула красное пальто, которое предпочла оставить незастегнутым, а также использовала несколько украшений: серьги и любимое кольцо, которое ей подарили дочери.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Читайте также:

Новый монарх: когда Чарльза III официально коронуют

Новый монарх: когда Чарльза III официально коронуют

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Новости королевских семей
Дата публикации
Просмотры
2536
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация