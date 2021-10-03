В брюках-клеш и на шпильках: Тина Кароль соблазнительно позировала в новой фотосессии

Артистка выглядит прекрасно не только в платьях. Новый фотосет - этому подтверждение.
Тина Кароль обожает экспериментировать не только в своем творчестве, но и со своими образами. Певица с удовольствием примеряет различные аутфиты, которые подчеркивают ее достоинства.
На этот раз артистка снялась в новой интересной фотосессии авторства Kargina Ksenia. В ней певица продемонстрировала стильный лук от украинского дизайнера Arutiunova.
Артистка появилась перед камерой в бежевом топе с американской проймой и бретельками, который она сочетала с черными брюками-клеш.
Аутфит Тина дополнила черными босоножками на шпильке. Волоссы ее были уложены в прическу с боковым пробором. На лице был нежный макияж с черными стрелками.
Кароль соблазнительно позировала перед камерой, демонстрируя сексуальную и стройную фигуру.
Ранее Кароль показала в фотосете яркий образ. На ней было розовое платье по фигуре с драпировкой на юбке и вырезами на талии и спине. Лук певица дополнила бежевыми босоножками на шпильке, укладкой и макияжем с малиновой помадой.
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