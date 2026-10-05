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- Шоу-бизнес
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В брюках-клеш и свитере с необычными рукавами: Ума Турман появилась на Неделе моды в Париже
Актриса пришла на показ Zimmermann в удобном наряде.
Ума Турман посетила показ женской коллекции Zimmermann сезона весна-лето 2027 года, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Перед показом актриса с улыбкой позировала фотографам.
Ума была одета в графитовый свитер с высоким воротником и широкой резинкой внизу. Особенностью наряда стали длинные объемные рукава с разрезами и декоративными пуговицами. Их края свободно ниспадали вокруг кистей.
Свитер она сочетала с черными брюками-клеш со стрелками и черными кожаными остроносыми туфлями. Под рукой Турман держала черную кожано-замшевую сумку с декоративными кисточками. Лук звезда дополнила лаконичными украшениями — небольшими серьгами и кольцом.
Ума уложила волосы мягкими локонами и нанесла естественный макияж с розовыми румянами и глянцевым блеском на губах.
Напомним, Ума Турман в красном топе и юбке-плиссе посетила показ Prada в Милане.