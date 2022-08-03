В брюках-палаццо цвета крем-брюле: Злата Огневич продемонстрировала лук от украинского бренда

Злата Огневич похвасталась стильным аутфитом – костюмом с брюками-палаццо цвета крем-брюле от украинского бренда OMiNA. Костюм она скомбинировала с темно-коричневым топом и босоножками на каблуке.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Образ Злата дополнила высоким пучком с тоненькими косичками спереди и нежным макияжем.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

В этом луке она снялась в клипе на новую песню "Світло".

В посте Огневич рассказала об украинском бренде, которому пришлось бежать из оккупированного Херсона.

"#обстрелы….. и украинцы, под этими обстрелами спасающие свои жизни, часто — бизнес, куда была вложена вся душа.

Подобная история этого костюма из моего проекта #Світло от украинского бренда @omina_omina. Его и другие вещи бренда владелица вывозила под шквальными обстрелами из оккупированного Херсона. Я радуюсь, что удалось спасти главное – ЖИЗНЬ!

И спасибо, что в такое сложное время украинские дизайнеры продолжают работать и, кстати, классно поддерживать украинскую экономику", — написала артистка.

Злата отметила, что ее гардероб состоит из вещей украинских брендов.

"Мой гардероб практически на 100% состоит именно из наших брендов, в частности, обувь и аксессуары. Так приятно, когда в другой стране ко мне подходят женщины и расспрашивают, где я покупала свой лук.

Бейонсе, Рианна, Деми Мур, Белла Хадид, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Дуа Липа, Карди Би, княгиня Монако Шарлин, Анна Винтур (редактор американского Vogue) и еще многие другие мировые звезды выбирают УКРАИНСКИЕ бренды. И это ванлав, в самое сердечко", — добавила певица.

Напомним, в прошлый раз Злата демонстрировала образ в романтическом образе. Позировала она на яхте.

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