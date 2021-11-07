В брюках-палаццо и пикантном топе из камней: Дакота Джонсон в эффектном луке вышла в свет

В брюках-палаццо и пикантном топе из камней: Дакота Джонсон в эффектном луке вышла в свет

Вчера ночью знаменитости собрались на 10-м ежегодном гала-концерте LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе и многие из них предпочли появиться на дорожке в аутфитах от Gucci.

Среди звезд, выбравших наряды этого Модного дома, была и 32-летняя актриса Дакота Джонсон. Она приехала в Музей искусств округа Лос-Анджелес в пыльно-розовых брюках-палаццо от Gucci. Брюки были с высокой талией, подчеркивающей фигуру актрисы. Дакота дополнила лук блестящим металлическим укороченным топом и босоножками на платформе и каблуках серебристого цвета.

У Дакоты был темный маникюр, длинные волосы были распущены, а на лице был достаточно насыщенный макияж с красивым оттенком помады на губах. Также на пальцах звезды сверкало несколько колец.

Дакота Джонсон / Getty Images

Также прозрачный наряд от Gucci надела на мероприятие 19-летняя певица Билли Айлиш. На юной девушке была черная юбка с вышивкой бисером, колготки с монограммой Gucci и меховая накидка. Но, увы, наряд смотрелся не очень выигрышно и выглядела она в нем старше свои лет.

Билли Айлиш / Associated Press

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Дакота Джонсон на красных дорожках (17 фото)

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