В брюках-палаццо и с сексуальным декольте: стильный лук Евы Лонгории

46-летняя актриса пополнила гардероб брючным костюмом.
Ева Лонгория порадовала фолловеров новыми снимками в Instagram. Актриса продемонстрировала стильный аутфит. Она предстала в белом топе с сексуальным декольте, а также в персиковом костюме от Max Mara, который состоял из удлиненного жакета и брюк-палаццо.
Образ звезда дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.
Еще на одном фото вместе с Лонгорией запечатлен ее трехлетний сын Сантьяго, которого она держит за руку. В другой руке Ева держала чашечку кофе или чая.
"Понедельник, леди-босс, вайбс", - подписала снимки актриса.
Напомним, ранее Лонгория в костюме с принтом "виши", голубых кроссовках от New Balance и синей бейсболке занялась спортом.
Читайте также: Ностальгирует по лету: Ева Лонгория в купальнике позировала возле бассейна