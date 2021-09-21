В брюках-палаццо и с сексуальным декольте: стильный лук Евы Лонгории

В брюках-палаццо и с сексуальным декольте: стильный лук Евы Лонгории

46-летняя актриса пополнила гардероб брючным костюмом.

Ева Лонгория порадовала фолловеров новыми снимками в Instagram. Актриса продемонстрировала стильный аутфит. Она предстала в белом топе с сексуальным декольте, а также в персиковом костюме от Max Mara, который состоял из удлиненного жакета и брюк-палаццо.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Образ звезда дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Ева Лонгория / Instagram Евы Лонгории

Еще на одном фото вместе с Лонгорией запечатлен ее трехлетний сын Сантьяго, которого она держит за руку. В другой руке Ева держала чашечку кофе или чая.

Ева Лонгория с сыном / Instagram Евы Лонгории

"Понедельник, леди-босс, вайбс", - подписала снимки актриса.

Напомним, ранее Лонгория в костюме с принтом "виши", голубых кроссовках от New Balance и синей бейсболке занялась спортом.

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Стиль Евы Лонгории (23 фото)

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