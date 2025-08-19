ТСН в социальных сетях

В брюках-палаццо и роскошных украшениях: эффектная Хелен Миррен на кинособытии в Нью-Йорке

80-летняя актриса в белоснежном луке презентовала криминальную комедию, в которой сыграла одну из главных ролей.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен посетила специальный показ фильма "Клуб убийц по четвергам" (The Thursday Murder Club) в Нью-Йорке. Криминальная комедия выйдет 28 августа на стриминговой платформе Netflix.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

На ивенте актриса появилась в стильном образе. На ней был белоснежный ансамбль, который состоял из свитера в рубчик и брюк-палаццо с асимметричной драпировкой. Наряд она скомбинировала с босоножками на высоких платформах и клатчем-футляром со стразами.

Хелен сделала аккуратную укладку боб каре, вечерний макияж и завершила лук роскошным комплектом украшений с золотом и жемчугом.

Напомним, Хелен Миррен на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon прибыла в нежно-розовом кардигане, украшенном на горловине бантом, и юбке миди.

