- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
В брюках-палаццо и роскошных украшениях: эффектная Хелен Миррен на кинособытии в Нью-Йорке
80-летняя актриса в белоснежном луке презентовала криминальную комедию, в которой сыграла одну из главных ролей.
Хелен Миррен посетила специальный показ фильма "Клуб убийц по четвергам" (The Thursday Murder Club) в Нью-Йорке. Криминальная комедия выйдет 28 августа на стриминговой платформе Netflix.
На ивенте актриса появилась в стильном образе. На ней был белоснежный ансамбль, который состоял из свитера в рубчик и брюк-палаццо с асимметричной драпировкой. Наряд она скомбинировала с босоножками на высоких платформах и клатчем-футляром со стразами.
Хелен сделала аккуратную укладку боб каре, вечерний макияж и завершила лук роскошным комплектом украшений с золотом и жемчугом.
Напомним, Хелен Миррен на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon прибыла в нежно-розовом кардигане, украшенном на горловине бантом, и юбке миди.