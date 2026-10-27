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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В брюках, похожих на юбку, и с большой пряжкой на талии: Шарлиз Терон удивила образом

51-летняя голливудская актриса появилась на благотворительном мероприятии в необычном наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру и спортивные плечи.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон посетила второй ежегодный благотворительный гала-вечер amfAR Dallas 2026, который состоялся в Далласе, штат Техас. Мероприятие было посвящено сбору средств на исследования в области ВИЧ и поддержку глобальных инициатив в сфере здравоохранения.

Актриса стала одной из главных героинь мероприятия, ведь в этот вечер она получила награду Award of Inspiration за свою благотворительную деятельность, в частности за работу организации Charlize Theron Africa Outreach Project, которая поддерживает здоровье и безопасность молодежи в Южной Африке.

Для появления на мероприятии Терон выбрала эффектный аутфит от французского Модного дома Givenchy из коллекции весна-лето 2027 года, созданной креативным директором бренда Сарой Бертон.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Шарлиз Терон / © Getty Images

На Шарлиз был черный топ без рукавов с красной окантовкой на горловине и двойными бретелями, которые образовывали вырезы на плечах. Он подчеркнул стройную фигуру и подтянутые руки актрисы.

Верх Терон сочетала с черными брюками экстремально широкого кроя с красными полосами. На них были необычные объемные складки на бедрах, которые спадали вдоль ног и создавали силуэт, напоминающий юбку.

Талию звезды подчеркивал черный кожаный ремень с большой круглой серебристой пряжкой. На ногах у нее были черные мюли Givenchy.

От массивных украшений актриса отказалась, выбрав лишь маленькие серьги и каффы, которыми украсила уши. Волосы Шарлиз собрала в стильную прическу с волнистой прядью, спадающей на лицо. Макияж она сделала с акцентом на глазах, подчеркнув их темными тенями, а губы накрасила помадой нюдового оттенка.

Напомним, Шарлиз Терон поразила всех своим смелым образом в прозрачном платье с кружевом и блестками.

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