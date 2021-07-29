В брюках с блестками и с интересными украшениями: Джиджи Хадид на прогулке с дочерью

В брюках с блестками и с интересными украшениями: Джиджи Хадид на прогулке с дочерью

Красотка не перестает удивлять нарядами.

Супермодель Джиджи Хадид вернулась с фермы, где проводит большую часть времени, в Нью-Йорк. Девушку заметили, когда она вышла на прогулу со своей маленькой дочерью Хай. Малышка сидела в коляске с козырьком, ведь пока Джиджи решила не показывать дочь и даже писала обращения к фотографом с просьбой скрывать лицо ребенка.

Для прогулки по городу Джиджи выбрала полностью белый лук, который состоял из брюк с завышенной талией, декорированных блестками, оверзайз футболки и кроссовок. Единственной деталью, которая выбивалась из этого аутфита стали носки цвета хаки. Волосы Джиджи собрала в небрежный пучок, на глаза надела солнцезащитные очки и завершила образ интересными украшениями, среди которых были массивные цепочки на шее и необычна я сережка с подвеской в виде чайника, как в мультфильме "Красавица и чудовище".

Джиджи Хадид / Getty Images

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Джиджи Хадид на прогулках с дочерью (8 фото)

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