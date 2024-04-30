В брюках с лампасами и топе с халтером: Джессика Честейн на показе бренда Ralph Lauren

Звезда посетила показ в гламурном наряде.
Оскароносная звезда Джессика Честейн посетила презентацию новой коллекции бренда Ralph Lauren Fall/Holiday 2024, которую показали в Нью-Йорке.
На мероприятии звезда появилась в интересном брючном наряде, который включал черные штаны-палаццо с шелковыми лампасами, а также гламурный топ с V-образным декольте и стразами.
У топа также была бретелька-халтер, а вот спина у него была открытой.
Дополнила она этот образ укладкой с легкими локонами, ярким макияжем глаз и сумкой на длинной цепочке.
Это модное шоу бренда было минималистичным и вдохновленным первым показом женской коллекции бренда в 1972 году, на котором он демонстрировал свои товары редакторам и друзьям в своем собственном офисе. В коллекции представлена серия нарядов в спокойных нейтральных тонах - коричневых, серых, черных и металлических. Такая мягкая палитра характерна как для повседневной носки, так и для праздничной, поскольку дизайнер предлагает и варианты вещей с пайетками и стразами.
В конце показа 84-летний Лорен вышел к гостям мероприятия.
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