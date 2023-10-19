В брюках с пряжками и укороченой блузе: Джулия Фокс появилась в готическом наряде на прогулке

33-летняя звезда выглядела смело и как всегда эпатажно.
Модель Джулия Фокс решила оригинально прорекламировать свою книгу мемуаров Down the Drain, которая недавно поступила в продажу. Взяв ее в руку Джулия прогулялась по Лондону, в который прилетела ради очередного интервью.
Однако привлекла внимание не только ее писательская работа, но и необычный образ. Эпатажная звезда оделась в готический наряд, в котором сочетала брюки с пряжками, укороченную блузу и длинное пальто.
В руке у Джулии была мини-сумка с короткими ручками, на лице она сделала яркий макияж, и завершила образ черными туфлями, объемной укладкой и массивными серьгами.
Но мемуары - не единственное, чем Фокс удивила британцев. Также модель вышла на сцену во время шоу Мадонны в Лондоне на O2 Arena.
Читайте также:
- Как необычно: Джулия Фокс надела нижнее белье поверх одежды и пришла так на интервью
- Вау, какая: Джулия Фокс продемонстрировала неожиданный деловой образ в костюме
- В кожаном платье и длинной шубе: модель Джулия Фокс сходила на интервью