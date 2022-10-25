В брюках с разрезами и с украшением на шее: 76-летняя Голди Хоун впервые за долгое время вышла в свет

Знаменитость в отличной форме, а для вечеринки выбрала очень лаконичный образ.

76-летняя Голди Хоун, которую многие знают по комедиям 70-90-х годов, в последние годы нечастый гость на мероприятиях и светских вечеринках. Лауреат "Оскара" больше предпочитает спокойную семейную загородную жизнь, прогулки по утрам и катание на велосипеде. Иногда Голди делится некоторыми семейными кадрами с поклонниками в Instagram.

Однако на этой неделе она посетила мероприятие в Лос-Анджелесе, организованное в честь Джорджа Шлаттера в The Comedy Store. Джордж Шлаттер — телевизионный продюсер и режиссер, известный своей работой над сериалом "Хохмы Роуэна и Мартина", а также основателем премии American Comedy Awards.

На мероприятии Голди появилась в черных брюках с разрезами, черной майке и легком жакете с принтом. Образ актрисы дополнили объемная прическа, туфли-лодочки, украшение на шее и красный маникюр.

Голди Хоун / Фото: Getty Images

Напомним, у актрисы трое детей, и все они стали актерами. Единственна дочь Голди — Кейт Хадсон, сейчас она довольно часто появляется на публике, рекламируя фильм "Достать ножи: Стеклянная луковица", где сыграла. Не так давно знаменитость демонстрировала сверкающее дуохромное платье на красной дорожке.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Читайте также: