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В брюках с рюшами и золотых туфлях: Кэти Холмс запечатлели на выходе из метро в Нью-Йорке

В брюках с рюшами и золотых туфлях: Кэти Холмс запечатлели на выходе из метро в Нью-Йорке

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Актрису и бывшую жену Тома Круза - Кэти Холмс – сфотографировали репортеры на улицах Нью-Йорка.

Кэти вышла из метро одетая в молочно-белую блузку, черные брюки с рюшами на штанинах и удлиненном черном жакете, а обута в золотые туфли Franco Sarto на каблуке-рюмочке.

Холмс распустила длинные волосы, которые уложила легкими волнами, на ее лице был легкий макияж, а на шее несколько цепочек. Выглядела знаменитость весьма очаровательно. 

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Фото: Getty Images

А недавно актриса посещала показ Zimmermann во время Парижской недели моды, где появилась в пикантном боди, подчеркивающем ее декольте, а также была в легком плаще и широких брюках и босоножках.

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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