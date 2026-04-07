В брюках цвета сливочного масла и топе с рюшами: Джоди Тернер-Смит папарацци подловили на базаре
39-летняя британская актриса в нежном весеннем образе сходила за покупками.
Папарацци подловили Джоди Тернер-Смит на базаре в Лос-Анджелесе. Модель выбирала себе цветы.
Знаменитость выглядела хорошо и стильно в белом топе с голубой цветочной вышивкой, рюшами и обнаженными плечами. Верх она скомбинировала с брюками цвета сливочного масла с накладными карманами.
Аутфит Джоди дополнила объемным длинным париком, солнцезащитными очками, кольцами и сине-черной сумкой с клетчатым принтом.
Напомним, Джоди Тернер-Смит во время Недели высокой моды в Париже появилась в белоснежном полупрозрачном платье макси с многослойной юбкой со шлейфом.