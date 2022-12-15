В брюках c принтом "зебра" и плюшевом пальто: София Вергара на улицах Лос-Анджелеса

50-летняя Вергара, похоже, направлялась на съемки. Она была одета в укороченный белый топ, молочного цвета брюки клеш с принтом "зебра" и мягкое пальто из искусственного меха. Обута звезда была в кеды на платформе, а через плечо у нее висела бежевая сумка на тонком ремешке.

София Вергара / Фото: Getty Images

София была с распущенными волосами, а на лице у нее была розовая защитная маска. Давно мы не видели знаменитостей в масках на лицах, но коронавирус, как видите, никуда не исчез, и некоторые звезды не пренебрегают мерами безопасности.

К слову, о зверином принте. София Вергара любит частенько появляться на дорожках в таких нарядах. Одним из последних эффектных выходов актрисы был выход в леопардовом платье Dolce & Gabbana.

София Вергара / Фото: Getty Images

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