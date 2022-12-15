В бунтарском образе: Кайли Дженнер весело проводит время, пока дети с няней

Девушка в последнее время часто носит вещи из кожи.

Звезда реалити и предпринимательница Кайли Дженнер попала под прицел папарацци, когда выходила из своей машины в Санта-Монике в среду вечером. 25-летняя миллиардерша направлялась в ресторан Giorgio Baldi, чтобы поужинать со своей лучшей подругой Анастасией Караниколау.

На Кайли в тот вечер был кожаный образ в черном цвете - штаны и куртка в мотоциклетном стиле от бренда The Attico.

Также она надела черный топ и ботинки на высоких каблуках. Дополняли этот образ небольшая сумка, солнцезащитные очки и макияж. Волосы девушка собрала в высокий хвост.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

А вот несколькими днями ранее звезду подловили в компании ее бойфренда и отца двух ее детей Трэвиса Скотта на вечеринке в Майами-Бич, Флорида.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Пара пила алкоголь, обнималась и что-то шептала друг другу. На Дженнер тогда тоже была черная кожаная куртка и очки от Diesel.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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