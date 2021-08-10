В бюджетном сарафане и с сумкой Gucci: Сара Джессика Паркер на съемках в Нью-Йорке

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала And Just Like That... Это продолжение истории культового сериала "Секс в большом городе".
Сара Джессика Паркер играет в сериале одну из главных ролей. Ее и запечатлели папарацци в этот день на съемочной площадке в Верхнем Ист-Сайде.
Одета главная героиня Кэрри Брэдшоу была в макси-сарафан AVAH RUFFLE STRAP MAXI стоимостью 145 долларов и голубую рубашку из денима под ним. Через плечо у актрисы висела сумка от Gucci, а обута Паркер была в босоножки на высоких каблуках и платформе с блестками и стразами. Из украшений на звезде было жемчужное колье, цепочка с подвеской и браслет в виде тонкой металлической цепи.
Также Паркер была запечатлена в белом плиссированном платье длины чуть ниже колен и пудрово-розовом пальто в сочетании с белыми туфлями-мюлями на каблуках и черной вместительной сумкой на плече. Волосы ее были собраны в низкий хвост, на лице был дневной макияж, а в ушах – маленькие серьги-гвоздики.
Ранее мы показывали, как на съемочной площадке снова встретились Кэрри и мистер Биг. Экранного мужа главной героини Кэрри играет 66-летний актер Крис Нот.
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