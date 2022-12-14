В бюстье с позолотой и в стильных брюках: актриса Холли Бейли на премьере фильма "Аватар: путь воды"

22-летняя певица и актриса Холли Бейли, которая совсем скоро появится в ремейке легендарной диснеевской сказки "Русалочка", посетила премьерный показ фильма "Аватар: путь воды" в Лос-Анджелесе.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Звезда вышла на ковровую дорожку с бойфрендом Дэррило Дуэйном Гранберри-младшим - американским репером профессионально известным как PontiacMadeDDG или просто DDG.

На девушке был образ от Balmai из круизной коллекции 2023. Она надела оригинальный топ-бюстье без бретелек с позолотой вдохновленной древнеегипетской историей, отсылками к Клеопатре, богини Нехбет и другим символам. Топ был создан брендом в сотрудничестве с египетским ювелирным Домом Azza Fahmy. Свой образ певица дополнила также парой черных брюк прямого кроя, черными туфлями с золотыми шипами, а также золотым колье и браслетами.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

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