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В бюстгальтере-бандо и кожаных штанах: победительница "Холостяка-11" в дерзком луке снялась в фотосете

В бюстгальтере-бандо и кожаных штанах: победительница "Холостяка-11" в дерзком луке снялась в фотосете

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
905
Время на прочтение
1 мин
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В бюстгальтере-бандо и кожаных штанах: победительница "Холостяка-11" в дерзком луке снялась в фотосете

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан порадовала фолловеров красивым видео с горячей съемки.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан снялась в новой фотосессии, в которой она предстала в дерзком образе. Видео со съемки она опубликовала в Instagram.

Анна предстала в черном бюстгальтере-бандо, кожаных штанах с молниями внизу и босоножках на высоких шпильках.

Аутфит она дополнила элегантной прической, вечерним макияжем со стрелками, золотыми серьгами, массивной цепочкой и браслетом.

Девушка соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свою сексуальность, загадочность и привлекательность. Она похвасталась стройной фигурой и пикантном декольте.

Напомним, Анна Богдан показала подарок, который она получила в День святого Валентина.

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Дата публикации
Просмотры
905
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