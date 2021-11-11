В бюстгальтере-бандо и юбке с драпировкой: Зендая в наряде от Vera Wang на красной дорожке

В бюстгальтере-бандо и юбке с драпировкой: Зендая в наряде от Vera Wang на красной дорожке

Звезда надела интересный ансамбль от знаменитого дизайнера.

10 ноября в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия CFDA Fashion Awards — одна из самых престижных в области моды. Занимается организацией этого мероприятия Совет модельеров Америки. Премию нередко называют "Оскаром" в мире моды.

Одной из гостей мероприятия стала 25-летняя певица и актриса Зендая. Она выбрала для своего появления эффектный образ от американского дизайнера Веры Вонг (Vera Wang).

Наряд Зендаи состоял их двух предметов: бюстгальтера-бандо и узкой юбки с асимметричной талией, драпированной вручную. Выполнен этот ансамбль был из малинового шелкового фая.

Зендая / Associated Press

Завершили образ звезды "Дюны" маникюр в цвет платья, прическа с косичками, нежный макияж и бриллиантовые украшения.

Зендая / Associated Press

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