В бюстгальтере и "голом" жилете: Марго Робби сверкнула плоским животом на показе Chanel

Марго Робби посетила круизный показ Chanel сезона 2023/24, состоявшийся в Лос-Анджелесе.

Для своего появления актриса выбрала дерзкий лук от французского Модного дома. На ней был черный бюстгальтер, поверх которого она надела "голый" жилет, состоявший из золотистой фурнитуры и цепочек. Верх Марго скомбинировала с джинсами клеш с высокой талией и черными босоножками.

Марго Робби / Фото: Getty Images

В таком луке Робби смогла похвастаться стройной фигурой и плоским животом.

Марго сделала укладку с локонами и нежный макияж. В руке звезда держала черную стеганую сумку Chanel. На руках у нее были браслеты и кольца.

Напомним, Марго Робби в элегантном черном платье с прозрачным корсетом посетила Met Gala.

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