В бюстгальтере, костюме Chanel и с облезлым маникюром: Кристен Стюарт посетила церемонию

34-летняя Кристен Стюарт надела черный бюстгальтер под черный твидовый жакет, который дополнила соответствующими брюками с высокой талией от Chanel.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

У Стюарт был черный маникюр, который она не обновила, перстень с зеленым камнем на пальце, она сделала укладку с мокрым эффектном и очень легкий натуральный макияж на лице.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт давно не появлялась в светском обществе. Папарацци сделали несколько фото актрисы на улицах Нью-Йорка, где Кристен появилась в образе total black и произвела фурор.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы Кристен Стюарт: красная дорожка и повседневная жизнь (12 фото)