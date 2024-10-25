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В бюстгальтере, костюме Chanel и с облезлым маникюром: Кристен Стюарт посетила церемонию

В бюстгальтере, костюме Chanel и с облезлым маникюром: Кристен Стюарт посетила церемонию

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Актриса Кристен Стюарт посетила церемонию вручения премии InStyle Imagemaker Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе.

34-летняя Кристен Стюарт надела черный бюстгальтер под черный твидовый жакет, который дополнила соответствующими брюками с высокой талией от Chanel.

Кристен Стюарт / © Associated Press
Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

 У Стюарт был черный маникюр, который она не обновила, перстень с зеленым камнем на пальце, она сделала укладку с мокрым эффектном и очень легкий натуральный макияж на лице.

Кристен Стюарт / © Associated Press
Кристен Стюарт / Фото: Associated Press
Кристен Стюарт / © Associated Press
Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт давно не появлялась в светском обществе. Папарацци сделали несколько фото актрисы на улицах Нью-Йорка, где Кристен появилась в образе total black и произвела фурор.

Кристен Стюарт / © Associated Press
Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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