В бюстгальтере и мини-юбке: эффектная Эмили Ратажковски позировала с Тиной Кунаки

Модель Эмили Ратажковски посетила показ Jacquemus в Версале, во Франции.
32-летняя манекенщица выбрала экстравагантный лук для светского выхода. Позировала в Версальском замке Эмили в крошечном бюстгальтере и мини-юбке из тюля. Обута звезда была в белые туфли с квадратными носами и на каблуках. Также в руках она держала маленький серебристый кошелек на веревке.
Длинные каштановые волосы Ратажковски были распущены и слегка накручены, а в макияже она сделала акцент на красных губах.
Позировала перед камерами звезда вместе со своей 26-летней коллегой Тиной Кунаки, которая блистала в похожем луке. Тина собрала волосы в тугой низкий пучок, сделала макияж в натуральных оттенках и обула другие босоножки на каблуках.
Посмотреть шоу Jacquemus приехали также дизайнер Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и ее подруга - актриса Ева Лонгория.
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