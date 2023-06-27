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В бюстгальтере и мини-юбке: эффектная Эмили Ратажковски позировала с Тиной Кунаки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
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В бюстгальтере и мини-юбке: эффектная Эмили Ратажковски позировала с Тиной Кунаки

Тина Кунаки и Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Модель Эмили Ратажковски посетила показ Jacquemus в Версале, во Франции.

32-летняя манекенщица выбрала экстравагантный лук для светского выхода. Позировала в Версальском замке Эмили в крошечном бюстгальтере и мини-юбке из тюля. Обута звезда была в белые туфли с квадратными носами и на каблуках. Также в руках она держала маленький серебристый кошелек на веревке.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Длинные каштановые волосы Ратажковски были распущены и слегка накручены, а в макияже она сделала акцент на красных губах.

Позировала перед камерами звезда вместе со своей 26-летней коллегой Тиной Кунаки, которая блистала в похожем луке. Тина собрала волосы в тугой низкий пучок, сделала макияж в натуральных оттенках и обула другие босоножки на каблуках.

Тина Кунаки и Эмили Ратажковски / © Getty Images
Тина Кунаки и Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Посмотреть шоу Jacquemus приехали также дизайнер Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом и ее подруга - актриса Ева Лонгория.

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / © Getty Images
Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
294
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