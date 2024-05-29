В бюстгальтере и мотоциклетных сапогах: звезда "Бриджертонов" снялась для глянца

С выходом третьего сезона сериала актеры, сыгравшие в нем главные роли, стали часто появляться в фэшн-съемках.

29-летняя британская актриса индийского происхождения – Симон Эшли – известная многим по роли в популярном сериале "Бриджертоны", стала главной звездой нового выпуска PORTER magazine.

На обложке глянца девушка позирует в белом кашемировом поло и с естественным макияжем. Также девушка примерила несколько сдержанных, но комфортных луков, состоящих из одежды светлых оттенков.

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Не обошлось и без фото в бюстгальтере, а также в трендовых мотоциклетных сапогах.

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Напомним, ранее Симон Эшли вышла на красную дорожку в эффектном мини. Она посетила церемонию закрытия 77-го Международного кинофестиваля, которая состоялась 25 мая. Перед камерами Симон блистала в черном мини-платье от британского бренда Stella McCartney, которое было представлено в коллекции осень-зима 2024 в Париже.

Симон Эшли / Фото: Associated Press

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