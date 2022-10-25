В бюстгальтере и небесно-голубом костюме: Бар Рафаэли на светской вечеринке в Мадриде

Давно не выходила в свет израильская модель Бар Рафаэли. На днях она посетила светское мероприятие в Мадриде.
37-летняя манекенщица посетила благотворительный ужин Cancer Ball, организованный журналом Elle Magazine в Королевском театре в Мадриде.
На мероприятие мама троих детей приехала в небесно-голубом брючном костюме, под который надела черный бюстгальтер и черные босоножки на каблуках. Брюки Рафаэли были длинноватыми и практически полностью покрывали обувь модели.
Бар распустила длинные белокурые волосы, которые уложила легкими волнами, дополнила образ несколькими серьгами с бриллиантами и еще двумя серьгами на ушах.
На лице у модели был очень естественный макияж, а маникюр она сделала полупрозрачным лаком. Выглядела Рафаэли очень стильно и, конечно, привлекала внимание.
В Instagram она поделилась фотографиями, где позировала в этом же костюме, но только уже без бюстгальтера.
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